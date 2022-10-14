Число случаев COVID-19 в мире приближается к 624 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 623 млн 834 тыс. 464, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 564 тыс. 905 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 96 млн 911 тыс. 257 и 1 млн 64 тыс. 798.

Индия - 44 млн 623 тыс. 997 и 528 тыс. 857.

Франция - 36 млн 319 тыс. 858 и 156 тыс. 777.

Бразилия - 34 млн 739 тыс. 865 и 687 тыс. 69.

Германия - 34 млн 517 тыс. 327 и 151 тыс. 260.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы составил 842,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 255 человек, Индии 376, Франции - 2 тыс. 375, Бразилии - 3 тыс. 191, Германии - 1 тыс. 803.