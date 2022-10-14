ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле в пятницу своих позиций со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.
"14 октября с 00:40 до 01:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа Басаркечарского района, используя стрелковое оружие различного калибра, периодически обстреливали позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Алибайрамлы Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)", - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры".
Б.Рустамбеков
Рост потребительских цен в Китае в сентябре ускорился до максимума с апреля 2020г
Danone выходит из бизнеса по производству молочных продуктов в РФ, спишет до 1 млрд евро
Barza Albă в начале ноября начнет поставки молдавского коньяка в Азербайджан
Число случаев COVID-19 в мире приближается к 624 млн - университет Хопкинса
Отстыковка корабля Crew Dragon-4 перенесена на пятницу из-за непогоды в районе приводнения - NASA
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 19%
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Южная Корея вводит санкции в отношении более 30 физлиц и организаций КНДР в ответ на запуски Пхеньяном баллистических ракет
Саммит СНГ начался со встречи лидеров в узком составе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Отличная возможность от «Nar» для тех, кто хочет выучить английский!
Kapital Bank принял участие в собрании национальных групп пользователей SWIFT
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично