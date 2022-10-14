ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле в пятницу своих позиций со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.

"14 октября с 00:40 до 01:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа Басаркечарского района, используя стрелковое оружие различного калибра, периодически обстреливали позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Алибайрамлы Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры".

Б.Рустамбеков