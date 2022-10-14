Байрамов на встрече с Лавровым и Мирзояном планирует обсудить мирный договор и др. вопросы

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает в ходе встречи с коллегами из Азербайджана и Армении обсудить реализацию трёхсторонних договоренностей президентов двух стран от 2020 и 2021 года, чтобы понять, "как двигаться дальше".
"Исходя из того, что время бежит быстро, события развиваются достаточно стремительно, я считаю, что сегодня очень удобный повод пообщаться на эту тему и посмотреть, что мы можем доложить нашим лидерам относительно выполнения договоренностей, которые они подписали", - сказал Лавров, открывая трёхстороннюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.
Глава МИД РФ выразил уверенность в том, что в ходе встречи удастся "лучше понять, как двигаться дальше".
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, в свою очередь, отметил, что с момента последней встречи в трёхстороннем формате в мае этого года состоялось значительное число контактов как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
"Мне кажется, с этой точки зрения было бы полезно переговорить, обсудить вопросы, то развитие, которое было за этот период времени. Как минимум с нашей стороны мы сделаем особый фокус на том измерении постконфликтного урегулирования, за которое непосредственно отвечают министры иностранных дел: это вопросы мирного договора, по которому у нас была недавно встреча", - сказал Байрамов.
Он добавил, что было бы полезно переговорить "и по другим вопросам мирного урегулирования, в число которых входят вопросы делимитации государственной границы, открытия коммуникаций", а также вопросы гуманитарного характера.
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