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СНГ 14.10.2022 10:04

Саммит СНГ начался со встречи лидеров в узком составе

В Астане началось заседание совета глав государств СНГ, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Открывая заседание, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что на рассмотрение лидеров стран СНГ "представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов сотрудничества".

Как сообщается на сайте Кремля, президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании. Во встрече в узком составе также участвуют президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

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