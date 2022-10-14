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Бизнес и законодательство 14.10.2022 10:02

Азербайджан в 2021г увеличил долю на мировом рынке хурмы до 20%

По итогам 2021 года Азербайджан стал вторым экспортером хурмы в мире, сообщил глава электронного торгового портала Azexport.az Айхан Гадашов.

«В прошлом году Азербайджан по объемам экспорта хурмы опередил Китай и стал вторым экспортером в мире после Испании. В 2021 году Азербайджан экспортировал хурмы на $125,9 млн», - сказал Гадашов порталу vergiler.az.

По его словам, если в 2020 году доля Азербайджана на мировом рынке хурмы составляла 13%, то в 2021 году она увеличилась до 20%.

По данным государственного таможенного комитета Азербайджана в 2021 году страна экспортировала 174,158 тыс. тонн хурмы, что на 38,5% больше чем годом ранее.

В свою очередь, глава ассоциации производителей и экспортеров хурмы Гадир Юсифов сообщил, что основной экспорт данной продукции приходился на Украину и Россию и увеличение поставок в эти страны станет возможен только после стабилизации нынешней ситуации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ХУРМА, ЭКСПОРТ, ДОЛЯ


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