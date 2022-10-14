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Бизнес и законодательство 14.10.2022 10:22

Barza Albă в начале ноября начнет поставки молдавского коньяка в Азербайджан

Молдавская компания Barza Albă заключила дистрибьюторский договор с сетью супермаркетов в Азербайджане на поставку продукции в начале ноября.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт правительства Молдовы, договор был заключен в ходе визита на текущей недели в Баку молдавской делегации во главе с премьер-министром Натальей Гаврилицей.

«Молдавские предприниматели в рамках визита заключили несколько выгодных контрактов. В частности, акционерное общество Barza Albă, базирующееся в Бельцах, подписало дистрибьюторский договор с известной сетью супермаркетов в Азербайджане, которая в настоящее время насчитывает более 100 торговых точек. Таким образом, ожидается, что первая партия молдавских дивинов (коньяк) поступит на прилавки азербайджанских магазинов в начале ноября», - подчеркивается в информации.

Также в Баку в ходе молдавско-азербайджанской встречи предпринимателей обсуждалась возможность заключения договора на дистрибьюцию продукции винодельческого завода «Милештий Мичь» из города Яловень.

В настоящее время некоторые продукты винодельни "Cricova" можно найти на рынке Азербайджана. «В этом смысле обсуждалась тема расширения ассортимента в точках, где уже продаются молдавские вина и игристые вина. В ходе рабочего визита в Азербайджан на этой неделе премьер Гаврилица посетила магазин винного комплекса Cricova S.A., открытый в столице Азербайджана», - отмечается в новости.

В 2021 году поставки винной продукции из Молдовы в Азербайджан составили около 143 тыс. литров на $335 тыс. (в 2020 год – около 26 тыс. литров на $127 тыс.).

Р.Ахмедов

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Тэги: МОЛДОВА, ВИНО, ПОСТАВКИ

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