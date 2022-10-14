Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.10 $/bbl +/- WTI 89.11 +1.84 Brent 94.57 +2.12

Финансы 14.10.2022 13:17

Mizuho Financial претендует на покупку активов Credit Suisse - Bloomberg

Японский банк Mizuho Financial Group Inc. интересуется приобретением как минимум части подразделения секьюритизированных продуктов швейцарского банка Credit Suisse Group AG, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Среди других претендентов на покупку активов Credit Suisse - инвесткомпании Apollo Global Management Inc., Centerbridge Partners, Pimco и Sixth Street, отмечают источники.

Главный исполнительный директор Mizuho Масахиро Кихара ранее заявлял, что операции с секьюритизированными продуктами являются основой его американского бизнеса в сфере операций на финансовом рынке.

Credit Suisse с июля этого года проводит комплексный анализ бизнеса. Банк сообщал, что изучает "стратегические варианты" для подразделения секьюритизированных активов, которое является высокоприбыльным.

Он намерен представить новую стратегию вместе с публикацией отчетности за третий квартал 27 октября.

Акции Credit Suisse прибавляют в цене 0,6% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость упала на 49%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az