Япония сможет ограничивать потребление газа крупными компаниями во время дефицита

Правительство Японии сможет ограничивать объемы потребления газа крупными компаниями страны, если на рынке образуется дефицит, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

Кроме того, согласно новым правилам, правительство также сможет постановить национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC закупать необходимые объемы энергоресурса в случае, если частные компании окажутся не в состоянии этого сделать.

Ранее JOGMEC могла закупать газ только для предприятий, вырабатывающих электричество. Теперь она сможет делать это и для других компаний, которым необходим энергоресурс.

Япония, один из крупнейших импортеров СПГ в мире, идет на такой шаг на фоне возросшей конкуренции на международном рынке, в результате сокращения поставок российского газа в Европу. Это привело к скачку цен на энергоресурс, в результате чего многие компании не могут закупать достаточные объемы.