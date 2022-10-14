Япония сможет ограничивать потребление газа крупными компаниями во время дефицита

Правительство Японии сможет ограничивать объемы потребления газа крупными компаниями страны, если на рынке образуется дефицит, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.
Кроме того, согласно новым правилам, правительство также сможет постановить национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC закупать необходимые объемы энергоресурса в случае, если частные компании окажутся не в состоянии этого сделать.
Ранее JOGMEC могла закупать газ только для предприятий, вырабатывающих электричество. Теперь она сможет делать это и для других компаний, которым необходим энергоресурс.
Япония, один из крупнейших импортеров СПГ в мире, идет на такой шаг на фоне возросшей конкуренции на международном рынке, в результате сокращения поставок российского газа в Европу. Это привело к скачку цен на энергоресурс, в результате чего многие компании не могут закупать достаточные объемы.
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