Азербайджан за 9 мес. увеличил добычу газа почти на 9% - Минэнерго

Добыча газа Азербайджана в январе-сентябре 2022 года составила 34,4 млрд кубометров, что на 8,6% больше показателя 9 месяцев 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.
По оперативным данным ведомства, в структуре добычи газа на долю компании SOCAR пришлось 5,9 млрд кубометров, с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) - 10 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз – 18,5 млрд кубометров.
В министерстве отметили, что с блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 октября 2022 года суммарно добыто около 200 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз – около 176 млрд кубометров природного газа.
Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. В настоящее время доля британской BP (оператора проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), «ЛУКОЙЛ» (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).
Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.
В 2021 году добыча газа в Азербайджане составила 43 млрд 863,5 млн кубометров (+ 18,1% от показателя 2020 года).
Б.Рустамбеков
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