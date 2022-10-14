Турция и РФ изучат вопрос создания газового хаба - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Астане они поручили соответствующим ведомствам начать работу по вопросу возможности создания газового хаба в Турции.

"Вместе с Путиным мы поручили нашему министерству энергетики и природных ресурсов и соответствующему ведомству от российской стороны совместно изучить этот вопрос", - приводит газета "Дейли сабах" слова Эрдогана на борту самолета на пути из Казахстана в Турцию.

"Наше министерство энергетики и российская сторона будут работать по этому вопросу и представят результаты нам, затем мы предпримем шаги", - отметил турецкий лидер.

Накануне Путин на встрече с Эрдоганом заявил, что газовый хаб в Турции в случае его создания мог бы стать площадкой для образования цены на газ, а также для поставок в европейские страны.

"Вчера на Энергетической неделе после консультаций с вашим министром энергетики, руководителем компании Botas договорились с "Газпромом", я сказал об этом публично, если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны, прежде всего, конечно, в европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы", - сказал Путин на встрече с Эрдоганом.