План ФРГ по субсидированию расходов потребителей на газ поможет защитить европейскую экономику

Разработанный правительственной комиссией ФРГ план субсидирования расходов потребителей на газ не является "эгоистичным" и поможет стабилизировать европейскую экономику, убежден министр экономики ФРГ Роберт Хабек, его цитирует в пятницу газета Financial Times.

"Если бы Германия пережила действительно глубокую рецессию, она бы утащила за собой всю Европу. Мы не ведем себя эгоистично, мы пытаемся стабилизировать экономику в сердце Европы", - заявил Хабек в интервью.

Ранее некоторые страны ЕС выразили негодование в связи с представленным Германией планом, заявив, что он может нанести ущерб единому рынку блока. По мнению комиссаров ЕС Тьерри Бретона и Паоло Джентилони, этот план повышает риск "фрагментации внутреннего рынка и провокации гонки за субсидиями, а также он ставит под сомнение принципы солидарности и единства, лежащие в основе нашего европейского проекта".

Двухэтапный план распределения до 200 млрд евро в виде субсидий на расходы потребителей на газ подразумевает, что сначала, в этом году, потребителям предложат перечислить разовый платёж, эквивалентный их расходам на газ за месяц. В рамках второго этапа в следующем же году власти планируют установить льготы при оплате газа.