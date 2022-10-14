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Внешняя политика 14.10.2022 13:37

МИД Азербайджана обвинил Макрона в предвзятости и откровенной поддержке Армении

МИД Азербайджана считает предвзятыми и неприемлемыми заявления президента Франции Эмманюэля Макрона по процессам на Южном Кавказе и нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«МИД Азербайджана заявления президента Франции, сделанное в интервью 12 октября 2022 года, считает неприемлемым, односторонним, в котором выражена откровенная поддержка Армении. МИД также категорически отвергает безосновательные заявления президента Франции в отношении Азербайджана», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ведомство отмечает, что Макрон является руководителем страны, которая в период сопредседательства в Минской группе, ни разу не осудила оккупацию Арменией территорий Азербайджана в течение почти 30 лет, незаконную деятельность на азербайджанских территориях, нарушение международного права и прав сотен тысяч азербайджанцев.

«К сожалению, президент Франции, до сих пор молчит про то, что Армения не выполнила пункты трехстороннего заявления (лидеров Азербайджана, РФ и Армении – ИФ), создала минную угрозу в регионе», - подчеркивает ведомство.

В МИДе указывают, что Азербайджан не отказывался от посредничества Франции в нормализации отношений между Баку и Ереваном, по инициативе Макрона состоялись встречи в этом направлении 4 февраля 2022 года и 6 октября 2022 года. «Однако, заявления, сделанные французским президентом в адрес Азербайджана, ставят под серьезное сомнение его нейтральность и непредвзятость в качестве посредника», - подчеркивает ведомство.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что «на фоне попыток Азербайджана обеспечить мир, стабильность и развитие в регионе, нормализовать отношения с Арменией на основе соблюдения принципов международного права, односторонняя позиция Франции и безосновательные обвинения (в адрес Баку – ИФ) вынуждают Азербайджану еще раз пересмотреть посреднические усилия Франции».

Р.Ахмедов

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Тэги: МИД, ФРАНЦИЯ, ОТВЕТ


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