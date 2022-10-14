Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.10 $/bbl +/- WTI 89.11 +1.84 Brent 94.57 +2.12

СНГ 14.10.2022 13:42

В Белоруссии введен режим КТО - Лукашенко

В Белоруссии введен режим контртеррористической операции (КТО) в связи с обострением ситуации, начаты процедуры, связанные с развертыванием союзной группировки войск, заявил глава республики Александр Лукашенко.

"Введен в связи с обострением ситуации по периметру наших границ согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в союзе России и Белоруссии, это давно прописано", - сказал Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), отвечая на вопрос, введен ли в республике режим КТО. "В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности, поэтому мы начали процедуры, связанные с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Белоруссии, которая дополняется уже частями Российской Федерации", - сказал президент Белоруссии.

Он отметил, что все идет по плану.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az