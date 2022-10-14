В Белоруссии введен режим КТО - Лукашенко

В Белоруссии введен режим контртеррористической операции (КТО) в связи с обострением ситуации, начаты процедуры, связанные с развертыванием союзной группировки войск, заявил глава республики Александр Лукашенко.
"Введен в связи с обострением ситуации по периметру наших границ согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в союзе России и Белоруссии, это давно прописано", - сказал Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), отвечая на вопрос, введен ли в республике режим КТО. "В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности, поэтому мы начали процедуры, связанные с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Белоруссии, которая дополняется уже частями Российской Федерации", - сказал президент Белоруссии.
Он отметил, что все идет по плану.
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