В Азербайджане планируется паспортизация домов в рамках энергоэффективности

Министерство энергетики Азербайджана завершает подготовку нормативно-правовых актов в сфере энергоэффективности, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" начальник отдела электроэнергетики и энергоэффективности министерства энергетики Алескер Гасанов.

«В целом в сфере энергоэффективности планировалась подготовка 14 нормативно-правовых документов. К настоящему времени большинство из этих документов уже готово, идут обсуждения только над одним, касающимся норм эффективности. Его разработка осуществляется совместно с Госкомитетом по градостроительству. Из подготовленных документов три уже утверждены кабинетом министров, некоторые согласованы и представлены в правительство и в Администрацию президента», - сказал Гасанов.

Он также сообщил, что разрабатываемый документ касается норм паспортизации зданий по их энергоэффективности.

«Мы впервые в Азербайджане применяем современные инструменты в области энергоэффективности, поэтому будем опираться в своей работе на международный опыт. В этой связи совместно с Европейским союзом реализуется проект поддержки энергоэффективности, в рамках которого предусматривается разработка 4 документов. Два из них уже готовы: касающиеся энергоэтикеток и экодизайна. Наша цель – обеспечение в будущем энергоэффективности зданий, для этого будет проведена их оценка и выданы паспорта их соответствия тому или иному уровню энергоэффективности», - сказал Гасанов.

Он добавил, что в рамках этой работы для Азербайджана будут определены и классы энергоэффективности зданий, а деление на классы может быть по пятибальной или семибальной шкале.

Н.Аббасова