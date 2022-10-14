5 компаний Азербайджана подписали соглашения с российской X5 Group на поставки пищевой продукции

Пять азербайджанских компаний при поддержке Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) подписали соглашения с российской продуктовой розничной компанией «X5 Group».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на AZPROMO, компании «Aznar», «Aqroazеrinvest», «Goygol Sherab», «Absheron Sherab» и «TAC» подписали контракты с «X5 Group» на поставки гранатового сока, коньяка, вина и безалкогольных напитков. В рамках некоторых договоров уже дан старт экспорту соответствующей продукции.

В мае текущего года, в рамках визита представителей «X5 Group» в Азербайджан, AZPROMO организовало выставку продукций пищевой промышленности азербайджанских компаний.

Компания «X5 Group» владеет более 19 тыс. магазинами. В частности, компания управляет в России такими торговыми сетями, как «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик», а также цифровыми бизнесами Vprok.ru, «Many Salmon» и «5Post».

Б.Рустамбеков