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Транспорт и связь 14.10.2022 14:11

Агентство госказначейства направит свыше 2,4 млн манатов на информационную безопасность

Агентство государственного казначейства при Минфине Азербайджана привлекло ООО «B and B Security Alliance Limited» для работ и услуг по обеспечению информационной безопасности и поддержке ИКТ-инфраструктуры.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 2 млн 406,206 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАЗНАЧЕЙСТВО, ИКТ, ТЕНДЕР


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Агентство госказначейства направит свыше 2,4 млн манатов на информационную безопасность

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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