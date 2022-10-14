Агентство госказначейства направит свыше 2,4 млн манатов на информационную безопасность

Агентство государственного казначейства при Минфине Азербайджана привлекло ООО «B and B Security Alliance Limited» для работ и услуг по обеспечению информационной безопасности и поддержке ИКТ-инфраструктуры.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 2 млн 406,206 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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