В Ереване не против размещения наблюдателей от ОДКБ на границе с Азербайджаном

Армения не против размещения наблюдательной миссии ОДКБ на армяно-азербайджанской границе, заявил председатель Национального собрания страны Ален Симонян.
"Есть разные разговоры о том, какие форматы предлагает Россия, мы дали свое согласие на все эти форматы, это Азербайджан, например, до сих пор не подписал мандат российских миротворцев в Карабахе", - сказал он журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о размещении наблюдателей ОДКБ на границе с Азербайджаном.
Симонян также коснулся своего недавнего визита в Россию и отметил, что, якобы, распространяется информация, будто он критиковал ОДКБ.
"Я сказал, что да, мы ждем от ОДКБ более резких действий. У Армении есть опасения, что ОДКБ может уйти из региона. Когда говорят, что Армения может выйти из ОДКБ, надо понять: вышла ли ОДКБ из региона?" - заявил он.
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