Инфляция в Азербайджане в сентябре составила 3,1%, среднегодовая - ускорилась до 13,4%

В Азербайджане в сентябре 2022 года зафиксирована инфляция на уровне 3,1% против инфляции в 0,9% в августе, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
"Инфляция в Азербайджане в сентябре составила 3,1%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак выросли на 3,4%, непродовольственные товары подорожали на 2,4%, услуги - на 3,3%", - отметили в Госкомстате.
Инфляция в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 года составила 15,6%. При этом продовольственные товары в сентябре 2022 года по сравнению сентябрем 2021 года подорожали на 21,8%.
По данным статистики, в сентябре мясо и мясная продукция подорожали на 3,8%, хлебобулочная продукция - на 4,6%, спиртные напитки - на 0,2%, молочная продукция - на 1,4%, минеральные и прохладительные напитки - на 0,8%, сливочное и растительное масла - на 1,2%, яйца - на 12,5%, овощи - на 10,3%, рыба и рыбная продукция - на 1,3%, табачные изделия – на 1,3%.
В сентябре фрукты подешевели на 2,1%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец сентября 2022 года составила 13,4% (на конец августа 2022 года – 13,2%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец сентября составила 19,3%, по непродовольственным товарам – 7,6%, услугам – 10,2%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составила 6,7%.
Минэкономики Азербайджана на 2022 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 12,5%.
Н.Аббасова
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