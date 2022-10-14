Анкара не видит каких-либо проблем с запуском Зангезурского коридора - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит каких-либо проблем с запуском Зангезурского коридора.

«Мы провели встречу (6 октября в Праге – ИФ) в узком формате с участием Ильхама Алиева (президента Азербайджана), Пашиняна (премьер-министра Армении) и Орбана (премьер-министра Венгрии Виктора Орбана). Провели также встречу с участием делегаций (с Пашиняном – ИФ). Я не вижу никаких проблем и в вопросе (создания – ИФ) Зангезурского коридора», - сказал Эрдоган турецким журналистам, отвечая на вопрос о процессах на Южном Кавказе.

Н.Аббасова