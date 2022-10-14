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Дальнее зарубежье 14.10.2022 17:04

Глава британского Минфина Квази Квартенг может быть отправлен в отставку

Министр финансов Великобритании Квази Квартенг может быть уволен с занимаемой должности, написала газета The Times без указания источника информации.

Как сообщалось, Квартенг покинул Вашингтон, где он проводил встречи с представителями Международного валютного фонда (МВФ), на день раньше, чем планировалось, и вылетел в Лондон.

Между тем офис премьер-министра Великобритании ранее объявил, что позднее в пятницу Лиз Трасс проведет пресс-конференцию.

Квартенг занял пост министра финансов в начале сентября этого года, его предшественник Надим Захави проработал в этой должности около двух месяцев.

Две недели спустя после вступления в должность Квартенг анонсировал масштабный план по сокращению налогов, который вызвал опасения экономистов в связи с ожидаемым ростом дефицита госбюджета, что в свою очередь привело к скачку доходности гособлигаций и обвалу курса фунта стерлингов.

Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании в ходе торгов в пятницу упала на 24,5 базисного пункта, до 3,947%, на ожиданиях, что правительство страны объявит об отмене некоторых налоговых послаблений. Фунт стерлингов в паре с долларом тем временем дешевеет на 0,75% и торгуется у отметки $1,1246 против $1,1331 на закрытие торгов накануне.

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