Новак оценил потенциал расширения «Турецкого потока», исходя из параметров «Южного», в 63 млрд куб. м в год

Потенциал расширения черноморского газопровода "Турецкий поток", исходя из параметров его предшественникам - "Южного потока", составляет 63 млрд куб. м в год, прокомментировал вице-премьер РФ Александр Новак агентству Anadolu.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.
"Газпром" планировал построить через Черное море в Болгарию 4-ниточную магистраль "Южный поток" на 63 млрд куб. м газа. Для подачи этих объемов газа на экспорт создавалась инфраструктура на территории России. После отмены проекта "Южный поток" ему на смену пришел "Турецкий поток" в два раза меньше по мощности (31,5 млрд куб. м), из двух ниток. Однако мощности по доставке газа на берег Черного моря "Газпром" создал в прежнем изначальном объеме.
Новак напомнил, что до сегодняшнего дня было реализовано несколько трубопроводных проектов - действует "Голубой поток" и построено две нитки "Турецкого потока".
Мощность двух ниток "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд кубических метров. Одна из них для транзита в другие страны, напомнил он.
Новак напомнил, что в свое время, когда планировался нереализованный трубопровод "Южный поток", предполагалось протянуть четыре нитки общей мощностью порядка 63 млрд кубометров газа.
"Это тот потенциал, который может быть использован через Чёрное море, через Турецкую Республику для поставок газа европейским потребителям, при условии, что потребность в этом будет и будет обеспечена надежная и безопасная эксплуатация соответствующих газопроводов. Если такая потребность будет, все стороны будут заинтересованы, то я думаю, такой проект можно рассмотреть", - сказал Новак.
Комментируя ситуацию с попытками диверсий на "Турецком потоке", вице-премьер РФ напомнил, что эксплуатацией газопровода занимается соответствующая компания. "У нее есть соответствующая служба безопасности и работа, которая в текущей ситуации безусловно усилена с тем, чтобы обеспечить безопасную и надежную работу газопровода", - отметил Новак.
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