Новак: РФ перенаправит потоки нефти, невостребованной Европой, в основном в АТР, но также в Африку и Латинскую Америку

Невостребованная Европой российская нефть будет переориентирована на экспорт не только в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но и в Африку и Латинскую Америку, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе панельной дискуссии в рамках РЭН-2022.
"Основная часть (экспорта нефти - ИФ) будет ориентирована на Азиатско-Тихоокеанский регион - Индия, Пакистан и другие страны. Но это, в том числе, и Африка, и Латинская Америка, то есть те, кто нуждается в наших энергетических ресурсах", - сообщил Новак, отвечая на вопрос ведущего сессии о переориентации потоков нефти, шедших ранее в Европу.
Он отметил, что транспортировка нефти будет осуществляться через существующие трубопроводы, а также порты Усть-Луга, Новороссийск и Приморск, мощности которых суммарно в ближайшей перспективе планируется расширить на 40 млн т.
Президент Армении призывает к реализму в вопросе Карабаха
Аэропорт Зангилан получил статус международного
Космический корабль Crew Dragon-4 с астронавтами на борту отстыковался от МКС - NASA
Полиция Испании пресекла деятельность крупнейшей организованной преступной группы, отмывающей деньги от наркотрафика
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
ЕС на следующей неделе обсудит роль Брюсселя в нормализации отношений между Баку и Ереваном
В Минфине США предупредили о возможности санкций в отношении стран и компаний, поддерживающих ОПК России
В ЕС не видят риска втягивания Евросоюза в украинский конфликт через военную помощь
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Бакинская высшая школа нефти и компания Maire Tecnimont расширяют сотрудничество
Отличная возможность от «Nar» для тех, кто хочет выучить английский!
Kapital Bank принял участие в собрании национальных групп пользователей SWIFT
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично