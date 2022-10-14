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Цена на нефть

13.10 $/bbl +/- WTI 89.11 +1.84 Brent 94.57 +2.12

ТЭК 14.10.2022 19:22

Новак: РФ перенаправит потоки нефти, невостребованной Европой, в основном в АТР, но также в Африку и Латинскую Америку

Невостребованная Европой российская нефть будет переориентирована на экспорт не только в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но и в Африку и Латинскую Америку, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе панельной дискуссии в рамках РЭН-2022.

"Основная часть (экспорта нефти - ИФ) будет ориентирована на Азиатско-Тихоокеанский регион - Индия, Пакистан и другие страны. Но это, в том числе, и Африка, и Латинская Америка, то есть те, кто нуждается в наших энергетических ресурсах", - сообщил Новак, отвечая на вопрос ведущего сессии о переориентации потоков нефти, шедших ранее в Европу.

Он отметил, что транспортировка нефти будет осуществляться через существующие трубопроводы, а также порты Усть-Луга, Новороссийск и Приморск, мощности которых суммарно в ближайшей перспективе планируется расширить на 40 млн т.

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