Тегеран расценил заявления Макрона о протестах как вмешательство во внутренние дела Ирана

В иранском МИД осудили заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о протестах в Иране, сообщают ближневосточные СМИ.

По словам представителя МИД Ирана Нассера Канани, высказывания французского лидера являются "вмешательством" во внутренние дела.

Канани также сказал, что, с точки зрения Тегерана, заявления Макрона направлены на поддержку "лиц, совершающих насильственные действия, и правонарушителей".

Ранее президент Франции выразил солидарность с участниками протестов в Иране.

В Иране в сентябре вспыхнули антиправительственные акции протеста после смерти молодой женщины, которую задержала полиция нравов за нарушение правил ношения хиджаба. В полиции заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ, а семья женщины настаивала на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой.

На этой неделе акции прошли в десятках городах Ирана.