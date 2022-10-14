Путин: решение о запуске уцелевшей нитки СП2 не принимается и вряд ли будет принято

Решение о запуске работоспособной нитки "Северного потока 2" не принимается и вряд ли будет принято, полагает президент России Владимир Путин.
Выступая на пресс-конференции в пятницу, он отметил, что с интересами ФРГ "мало кто считается, иначе не подрывали бы "Северный поток 1" и "Северный поток 2".
"Они хоть и не работали, но это был такой элемент надежности, что в крайнем случае их можно было бы включить. Но теперь такой возможности нет. Хотя там одна нитка все-таки видимо в рабочем состоянии. Но решение не принимается и судя по всему вряд ли будет принято. Но это уже не наше дело, это дело наших партнеров", - отметил Путин.
Разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм произошла в конце сентября.
Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.
"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.
Аэропорт Зангилан получил статус международного
Шуша и Кайсери стали городами-побратимами
Алиев: атаки на дипмиссии Азербайджана в США, Франции и Ливане были организованы Арменией
В Азербайджане спад случаев COVID-19
В Азербайджане планируется паспортизация домов в рамках энергоэффективности
SpaceX просит Пентагон взять на себя расходы по обслуживанию спутников Starlink для Украины
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Путин: на встрече с лидерами Кыргызстана и Таджикистана достигнута договоренность о мерах по невозобновлению боевых действий
Тегеран расценил заявления Макрона о протестах как вмешательство во внутренние дела Ирана
Главой британского Минфина стал Джереми Хант - Даунинг-стрит
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Бакинская высшая школа нефти и компания Maire Tecnimont расширяют сотрудничество
Отличная возможность от «Nar» для тех, кто хочет выучить английский!
Kapital Bank принял участие в собрании национальных групп пользователей SWIFT
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично