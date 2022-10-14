Путин: решение о запуске уцелевшей нитки СП2 не принимается и вряд ли будет принято

Решение о запуске работоспособной нитки "Северного потока 2" не принимается и вряд ли будет принято, полагает президент России Владимир Путин.

Выступая на пресс-конференции в пятницу, он отметил, что с интересами ФРГ "мало кто считается, иначе не подрывали бы "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

"Они хоть и не работали, но это был такой элемент надежности, что в крайнем случае их можно было бы включить. Но теперь такой возможности нет. Хотя там одна нитка все-таки видимо в рабочем состоянии. Но решение не принимается и судя по всему вряд ли будет принято. Но это уже не наше дело, это дело наших партнеров", - отметил Путин.

Разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм произошла в конце сентября.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток 2", газопровод аналогичной мощности, построен и готов к эксплуатации, но не заработал из-за бюрократических проволочек и санкционных ограничений.