Путин: на встрече с лидерами Кыргызстана и Таджикистана достигнута договоренность о мерах по невозобновлению боевых действий

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на встрече с лидерами Кыргызстана и Таджикистана удалось достичь договоренности о невозобновлении боевых действий.
Отвечая на вопрос, как прошла встреча с главами Киргизии и Таджикистана, он сказал: "Прошла конструктивно".
"Естественно, когда в достаточно горячей фазе находятся отношения, то найти какие-то точки соприкосновения непросто. Тем не менее, мне кажется, нам удалось это сделать. Во всяком случае, договорились о том, что будут предприняты все меры для невозобновления боевых действий", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
"Второе, что очень важно, стороны предпримут необходимые шаги для возврата беженцев. И третье, тоже существенный и важный элемент заключается в том, что мы, не претендуя на какую-то посредническую роль, хотя, откровенно говоря, нас об этом просили, договорились о том, что и одна и вторая стороны передадут нам соответствующие документы и их видение решения этой проблемы", - отметил президент.
"А мы не только постараемся оценить эти предложения со своей стороны, но и используем для поиска решения имеющиеся в нашем распоряжении документы, которые могли бы лечь в основу возможных договоренностей. Я имею в виду, что в Москве подчас больше даже достоверной информации о границах между союзными республиками, чем в самих союзных республиках", - сказал Путин.
"Мы поднимем эти документы, поднимем эти карты, посмотрим и вместе с коллегами потом поищем решение. Так что в целом эта встреча была очень полезной", - заключил он.
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