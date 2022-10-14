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Регион 14.10.2022 17:10

Путин поблагодарил Эрдогана за личное участие в решении вопросов обмена пленными между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично участвовал в деле обмена пленными между Россией и Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как мы знаем, президент Турции господин Эрдоган сыграл уже достаточно заметную роль в решении ряда вопросов, в том числе, скажем, это связано с обменами: он реально включался лично в эту работу, и, как известно, результат есть. Так что мы ему за это тоже благодарны, потому что мы получили своих военнослужащих, офицеров в том числе. Это первое", - сказал Путин в пятницу журналистам по итогам визита в Казахстан.

"Второе: он был активным участником организации вывоза зерна с Украины. Правда, к сожалению, это зерно не идет или в минимальном объеме идет в беднейшие страны мира по линии ООН. Но это уже другой вопрос. Это мы с ним тоже обсуждали, и он в ходе наших переговоров вчера высказался за то, чтобы как-то все-таки структурировать потоки этого зерна, и прежде всего, направить их в беднейшие страны", - заявил президент РФ.

"Генеральный секретарь ООН должен над этим работать. Я знаю, что он работает, но не все у него тоже получается", - добавил Путин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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