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СНГ 14.10.2022 17:03

Путин заявил о намерении завершить мероприятия по мобилизации в течение двух недель

Окончание мероприятий, связанных с частичной мобилизацией в стране, планируется в течение двух недель, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Эта работа уже заканчивается. Сейчас в восках-формирователях 222 тыс. человек мобилизованных из 300 тыс. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Он добавил, что в ходе частичной мобилизации в стране были выявлены проблемы с информационными базами, работа по переходу на современную основу уже ведется. По словам президента, новая база будет "максимально достоверной".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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