Россия не ставит перед собой задачу уничтожения Украины - Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что задачи уничтожения Украины как государства не стоит.
"Будет ли существовать Украина? Мы же не ставили перед собой задачу уничтожения Украины, нет, конечно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
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