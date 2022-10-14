Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.10 $/bbl +/- WTI 89.11 +1.84 Brent 94.57 +2.12

Карабах 14.10.2022 17:01

Аэропорт Зангилан получил статус международного

Зангиланскому аэропорту, построенному в Восточно-Зангезурском экономическом районе Азербайджана, официально присвоен статус международного.

Соответствующее постановление подписал 12 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

«Такое решение было принято с учетом согласованных предложений министерств цифрового развития и транспорта, по чрезвычайным ситуациям и ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). Аэропорт, строительство которого завершено в Зангиланском районе, отвечает соответствующим стандартам для выполнения международных рейсов", - указывается в постановлении.

Асадов поручил МИД Азербайджана проинформировать соответствующие международные организации о присвоении Зангиланскому аэропорту данного статуса.

Как сообщалось, ввод нового аэропорта в эксплуатацию планируется до конца октября.

Строительство международного аэропорта в Зангилане началось весной 2021 года. Длина взлетно-посадочной полосы Зангиланского международного аэропорта составляет 3 000 метров, ширина - 60 метров. Пропускная способность терминала воздушной гавани рассчитана на 200 пассажиров в час. Площадь перрона составляет 60 кв. м.

Зангиланский международный аэропорт станет вторым аэропортом (первый – в Физули), построенным на освобожденных территориях Азербайджана.

Новому аэропорту в Зангилане присвоены международные коды ICAO и IATA (UBBZ и ZZE соответственно), а также все позывные навигационных средств организации EUROCONTROL.

Авиакомпания AZAL 9 сентября совершила свой первый технический полет из Баку в Зангиланский международный аэропорт на лайнере Airbus «A340-500».

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЗАНГИЛАН, АЭРОПОРТ, СТАТУС


Похожие новости


AZAL осуществила первый технический рейс из Баку в аэропорт Зангилана Строительство башни аэропорта в Зангилане завершится в июле 2022г AZANS внедряет новую систему управления полетами в аэропорту в Зангилане Международный аэропорт в Зангилане зарегистрирован в системе ICAO Аэропорт в Зангилане будет построен в 2022 году

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az