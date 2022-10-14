Аэропорт Зангилан получил статус международного

Зангиланскому аэропорту, построенному в Восточно-Зангезурском экономическом районе Азербайджана, официально присвоен статус международного.
Соответствующее постановление подписал 12 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
«Такое решение было принято с учетом согласованных предложений министерств цифрового развития и транспорта, по чрезвычайным ситуациям и ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). Аэропорт, строительство которого завершено в Зангиланском районе, отвечает соответствующим стандартам для выполнения международных рейсов", - указывается в постановлении.
Асадов поручил МИД Азербайджана проинформировать соответствующие международные организации о присвоении Зангиланскому аэропорту данного статуса.
Как сообщалось, ввод нового аэропорта в эксплуатацию планируется до конца октября.
Строительство международного аэропорта в Зангилане началось весной 2021 года. Длина взлетно-посадочной полосы Зангиланского международного аэропорта составляет 3 000 метров, ширина - 60 метров. Пропускная способность терминала воздушной гавани рассчитана на 200 пассажиров в час. Площадь перрона составляет 60 кв. м.
Зангиланский международный аэропорт станет вторым аэропортом (первый – в Физули), построенным на освобожденных территориях Азербайджана.
Новому аэропорту в Зангилане присвоены международные коды ICAO и IATA (UBBZ и ZZE соответственно), а также все позывные навигационных средств организации EUROCONTROL.
Авиакомпания AZAL 9 сентября совершила свой первый технический полет из Баку в Зангиланский международный аэропорт на лайнере Airbus «A340-500».
Н.Аббасова
Цены на нефть теряют около 3% и завершают неделю падением, Brent - $92,15 за баррель
Облигации НБКО «International» заинтересовали 9 инвесторов
Нефтяники сами найдут компании для страхования морских перевозок, вся инфраструктура для этого есть - Новак
В Азербайджане спад случаев COVID-19
В Азербайджане планируется паспортизация домов в рамках энергоэффективности
SpaceX просит Пентагон взять на себя расходы по обслуживанию спутников Starlink для Украины
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Путин: на встрече с лидерами Кыргызстана и Таджикистана достигнута договоренность о мерах по невозобновлению боевых действий
Тегеран расценил заявления Макрона о протестах как вмешательство во внутренние дела Ирана
Главой британского Минфина стал Джереми Хант - Даунинг-стрит
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Бакинская высшая школа нефти и компания Maire Tecnimont расширяют сотрудничество
Отличная возможность от «Nar» для тех, кто хочет выучить английский!
Kapital Bank принял участие в собрании национальных групп пользователей SWIFT
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично