Аэропорт Зангилан получил статус международного

Зангиланскому аэропорту, построенному в Восточно-Зангезурском экономическом районе Азербайджана, официально присвоен статус международного.

Соответствующее постановление подписал 12 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

«Такое решение было принято с учетом согласованных предложений министерств цифрового развития и транспорта, по чрезвычайным ситуациям и ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). Аэропорт, строительство которого завершено в Зангиланском районе, отвечает соответствующим стандартам для выполнения международных рейсов", - указывается в постановлении.

Асадов поручил МИД Азербайджана проинформировать соответствующие международные организации о присвоении Зангиланскому аэропорту данного статуса.

Как сообщалось, ввод нового аэропорта в эксплуатацию планируется до конца октября.

Строительство международного аэропорта в Зангилане началось весной 2021 года. Длина взлетно-посадочной полосы Зангиланского международного аэропорта составляет 3 000 метров, ширина - 60 метров. Пропускная способность терминала воздушной гавани рассчитана на 200 пассажиров в час. Площадь перрона составляет 60 кв. м.

Зангиланский международный аэропорт станет вторым аэропортом (первый – в Физули), построенным на освобожденных территориях Азербайджана.

Новому аэропорту в Зангилане присвоены международные коды ICAO и IATA (UBBZ и ZZE соответственно), а также все позывные навигационных средств организации EUROCONTROL.

Авиакомпания AZAL 9 сентября совершила свой первый технический полет из Баку в Зангиланский международный аэропорт на лайнере Airbus «A340-500».

Н.Аббасова