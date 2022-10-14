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Дальнее зарубежье 14.10.2022 17:18

Прямое столкновение войск НАТО с российской армией в Украине может привести к глобальной катастрофе - Путин

Введение каких-либо войск, в том числе НАТО, в Украину и прямое столкновение с армией РФ является опасным шагом и может привести к катастрофе, считает президент России Владимир Путин.

"Введение каких-то войск в прямое соприкосновение и прямое столкновение с российской армией - очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что ума-разума у тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать", - сказал Путин журналистам.

Так он ответил на вопрос, возможно ли введение войск НАТО на территорию Украины в случае угрозы поражения этой страны.

"Это вопрос юридической техники. Что такое поражение Украины? Каждый может понимать это по-разному. То, что Крым стал субъектом РФ в 2014 году, это поражение? Надо понять, что это такое", - сказал президент РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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