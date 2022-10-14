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Финансы 14.10.2022 18:25

Облигации НБКО «International» заинтересовали 9 инвесторов

ЗАО «НБКО International» в пятницу разместило облигации сроком обращения 18 месяцев на 2 млн манатов, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные БФФ, в ходе аукциона были поданы 9 заявок на сумму 2 млн манатов от 9 инвесторов.


В ходе аукциона был размещен весь объем облигаций (20 тыс. ценных бумаг номиналом в 100 манат).


Доходность по облигациям составляет 13% годовых (купонная выплата будет осуществляться раз в квартал).


Срок погашения облигаций – 14 апреля 2024 года. Андеррайтером размещения выступает ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance".


НБКО ЗАО «International» действует на рынке с 21 мая 2013 года. Председатель правления – Ниджат Гасанов. Уставный капитал НБКО составляет 3 млн манатов, активы – 14 млн 733,326 тыс. манатов (на конец 2020 года).


Х.Насирзаде


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Тэги: НБКО, БФБ, ОБЛИГАЦИИ

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