В Азербайджане спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 58 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822,485 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 81 случае заражения.
За минувшие сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 931 человек.
От COVID-19 вылечились 812,087 тыс. (+89 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 467 человек.
За сутки медики провели 1 897 тестов на коронавирус против 2 443 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 284,67 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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