В Азербайджане спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 58 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822,485 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 81 случае заражения.





За минувшие сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 931 человек.





От COVID-19 вылечились 812,087 тыс. (+89 за сутки).





В настоящее время на лечении и карантине находятся 467 человек.





За сутки медики провели 1 897 тестов на коронавирус против 2 443 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 284,67 тыс. тестов на COVID-19.





Х.Насирзаде