Совет ЕС может утвердить 17 октября миссию по подготовке военнослужащих Украины

На заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Люксембурге ожидается принятие решения о миссии Евросоюза по подготовке украинских военнослужащих, заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.
"Мы надеемся, что решение будет утверждено. Речь о военной помощи в виде миссии, которую мы учредим на основе официальной просьбы Украины. Высокому представителю (ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю, - "ИФ") была адресована просьба осуществить такую подготовку до уровня бригады", - сообщил собеседник СМИ в пятницу в Брюсселе.
По его словам, в ответ на эту просьбу ЕС готовит миссию, которая должна начать функционировать в середине ноября. "Мы подготовим 12 тыс. человек и еще 2,8 тыс. получат специализированное обучение", - сообщил чиновник.
Среди обучающихся по мандату миссии, определенному на два года, будут как новобранцы, так и имеющие опыт военнослужащие. Есть потребность в базовой подготовке и в специальной подготовке, объяснил чиновник.
Он при этом отметил, что цели миссии могут меняться, сейчас трудно предсказывать, понадобится ли подготовка дополнительного личного состава или адаптация программ обучения.
В ответ на соответствующий вопрос он заявил, что число стран союза, которые будут принимать участие в миссии, уточняется, приводить подробности еще рано.
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