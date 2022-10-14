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Дальнее зарубежье 14.10.2022 19:41

Совет ЕС может утвердить 17 октября миссию по подготовке военнослужащих Украины

На заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Люксембурге ожидается принятие решения о миссии Евросоюза по подготовке украинских военнослужащих, заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

"Мы надеемся, что решение будет утверждено. Речь о военной помощи в виде миссии, которую мы учредим на основе официальной просьбы Украины. Высокому представителю (ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю, - "ИФ") была адресована просьба осуществить такую подготовку до уровня бригады", - сообщил собеседник СМИ в пятницу в Брюсселе.

По его словам, в ответ на эту просьбу ЕС готовит миссию, которая должна начать функционировать в середине ноября. "Мы подготовим 12 тыс. человек и еще 2,8 тыс. получат специализированное обучение", - сообщил чиновник.

Среди обучающихся по мандату миссии, определенному на два года, будут как новобранцы, так и имеющие опыт военнослужащие. Есть потребность в базовой подготовке и в специальной подготовке, объяснил чиновник.

Он при этом отметил, что цели миссии могут меняться, сейчас трудно предсказывать, понадобится ли подготовка дополнительного личного состава или адаптация программ обучения.

В ответ на соответствующий вопрос он заявил, что число стран союза, которые будут принимать участие в миссии, уточняется, приводить подробности еще рано.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ВОЕННЫЕ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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