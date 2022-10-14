Полиция Испании пресекла деятельность крупнейшей организованной преступной группы, отмывающей деньги от наркотрафика

Полиция Испании покончила с организованной преступной группой, которая, по-видимому, лидировала в Европе в сфере отмывания денег от международного оборота наркотиков, сообщает Associated Press со ссылкой на Европол.
В полицейской службе ЕС сообщили о задержании испанской полицией 32 человек в ходе рейдов 27 сентября. При этом 11 человек, включая главаря группы, отправили в тюрьму.
По данным Европола, организация состояла в основном из сирийцев, они действовали из испанского города Фуэнлабрада. Преступники предоставляли финансовые операции для преступных групп из более чем 20 страна мира. При задержании у них изъяли 3 млн евро наличными.
По подсчетам Европола, с 2020 года они каждый год отмывали более 300 млн евро.
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