Главы МИД стран ЕС одобрят 17 октября очередной транш военной помощи Украине в 500 млн евро

Совет ЕС по иностранным делам в понедельник в Люксембурге, как ожидается, должен утвердить шестой транш военной помощи ЕС Украине в 500 млн евро за счет Европейского фонда мира, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Шестой пакет из средств Европейского фонда мира составит 500 млн евро. С этим пакетом наша помощь Украине достигнет в целом 3,1 млрд евро. Примерно как и по предыдущим траншам, поставки вооружений будут обеспечиваться государствами-членами. Будут также учтены потребности, высказанные украинцами", - сказал в пятницу собеседник представителей СМИ, знакомя их с повесткой предстоящего Совета ЕС на уровне глав МИД.

Как и в прошлых случаях, эти средства послужат компенсацией за поставленное оружие, но есть и новый аспект: этим траншем будут также покрываться расходы по ремонту и обслуживанию ранее поставленных вооружений. В этом вопросе ЕС основывается на потребностях, сообщенных украинцами, отметил чиновник.