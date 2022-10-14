Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.10 $/bbl +/- WTI 89.11 +1.84 Brent 94.57 +2.12

Дальнее зарубежье 14.10.2022 21:07

Главы МИД стран ЕС одобрят 17 октября очередной транш военной помощи Украине в 500 млн евро

Совет ЕС по иностранным делам в понедельник в Люксембурге, как ожидается, должен утвердить шестой транш военной помощи ЕС Украине в 500 млн евро за счет Европейского фонда мира, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Шестой пакет из средств Европейского фонда мира составит 500 млн евро. С этим пакетом наша помощь Украине достигнет в целом 3,1 млрд евро. Примерно как и по предыдущим траншам, поставки вооружений будут обеспечиваться государствами-членами. Будут также учтены потребности, высказанные украинцами", - сказал в пятницу собеседник представителей СМИ, знакомя их с повесткой предстоящего Совета ЕС на уровне глав МИД.

Как и в прошлых случаях, эти средства послужат компенсацией за поставленное оружие, но есть и новый аспект: этим траншем будут также покрываться расходы по ремонту и обслуживанию ранее поставленных вооружений. В этом вопросе ЕС основывается на потребностях, сообщенных украинцами, отметил чиновник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, УКРАИНА, ТРАНШ


Похожие новости


Министры финансов стран ЕС дали Украине гарантии для получения 5 млрд евро в виде льготных кредитов Украина хочет получить 3 млрд евро финпомощи от ЕС до конца года, в 2023г - еще 12 млрд евро Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии выделение следующего транша макрофинансовой помощи ЕС В ЕС ищут решение для выделения Украине 8 млрд евро в качестве макроэкономической помощи - ЕК Премьер Украины считает реальным подготовить страну к вступлению в ЕС к концу 2024г ЕИБ утвердил 1,59 млрд евро для Украины, 1 млрд евро будут выделены немедленно – глава Еврокомиссии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az