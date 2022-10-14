Космический корабль Crew Dragon-4 с астронавтами на борту отстыковался от МКС - NASA

Пилотируемый космический корабль компании SpaceX Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю, сообщило в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Отстыковка была осуществлена в 12:05 по времени Восточного побережья США (в 20:05).
Планируется, что корабль приводнится в Атлантике у берегов штата Флорида через почти пять часов автономного полёта - в 16:55 (в 00:55).
На Землю вернутся астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и астронавт Европейского космического агентства (ESA) итальянка Саманта Кристофоретти.
Многоразовый космический корабль Crew Dragon-4 прибыл на станцию 28 апреля. Таким образом, экипаж миссии провёл на борту станции почти шесть месяцев.
После отбытия корабля на станции продолжат работать астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада и Франсиско Рубио, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката, а также космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.
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