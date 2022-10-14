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Дальнее зарубежье 14.10.2022 22:06

В ЕС не видят риска втягивания Евросоюза в украинский конфликт через военную помощь

В ЕС не видят причин, по которым оказание военной помощи Украине, в частности подготовка украинских военнослужащих, может втянуть Евросоюз в конфликт, сообщили журналистам европейские дипломаты.

"Мы отвечаем на потребности украинцев, на их призыв. Было согласие всех государств-членов подготовить как можно быстрее украинцев на европейской территории. И подготовка будет вестись на европейской территории", - сказал в пятницу в Брюсселе представителям СМИ высокопоставленный европейский чиновник, знакомя их на условиях анонимности с повесткой Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 17 октября.

Этот совет на уровне глав МИД должен утвердить миссию Евросоюза по подготовке украинских военных.

Дипломат также пояснил, что идея подготовки украинских военнослужащих родилась еще до нынешних событий на Украине. Два года назад, по его словам, "государства-члены ЕС предложили подготовку высокого уровня для военных Украины, но на украинской территории".

"То, что мы организуем теперь - это уже иное. Это отвечает на нынешние потребности украинцев. Это скорее военная помощь, а не академическое обучение, которое предусматривалось. Между тем и другим уже нет связи", - объяснил источник.

Другой чиновник заявил: "Это этап нашей политической позиции, которая заключается в том, что мы поддерживаем Украину экономически, политически и в военном плане. Нет оснований бояться (вовлечения в конфликт - ИФ). Мы должны таким образом реагировать на ситуацию ".

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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