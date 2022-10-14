В Минфине США предупредили о возможности санкций в отношении стран и компаний, поддерживающих ОПК России

Американские власти могут внести в санкционные списки людей, компании или страны, поставляющие России оружие или помогающие ее оборонно-промышленному комплексу, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

"Этим утром Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обнародовало инструкции, согласно которым мы желаем и можем вводить санкции в отношении людей, компаний или стран, поставляющих вооружения России или поддерживающие их военно-промышленный комплекс", - передают его слова западные СМИ.

Адейемо заявил об этом на встрече с представителями 32 стран по вопросу санкций в отношении России. В этом мероприятии, проходившем впервые, принимали участие представители ЕС, Канады и Южной Кореи.