В Минфине США предупредили о возможности санкций в отношении стран и компаний, поддерживающих ОПК России

Американские власти могут внести в санкционные списки людей, компании или страны, поставляющие России оружие или помогающие ее оборонно-промышленному комплексу, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
"Этим утром Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обнародовало инструкции, согласно которым мы желаем и можем вводить санкции в отношении людей, компаний или стран, поставляющих вооружения России или поддерживающие их военно-промышленный комплекс", - передают его слова западные СМИ.
Адейемо заявил об этом на встрече с представителями 32 стран по вопросу санкций в отношении России. В этом мероприятии, проходившем впервые, принимали участие представители ЕС, Канады и Южной Кореи.
Президент Армении призывает к реализму в вопросе Карабаха
Аэропорт Зангилан получил статус международного
Газ из Восточного Средиземноморья может помочь заменить поставки из РФ, полагают в Еврокомиссии
TotalEnergies договорилась о повышении зарплат с двумя профсоюзами
Новак: организаторы ЧП на "Северных потоках" ввергли Европу в энергетическую бедность
Космический корабль Crew Dragon-4 с астронавтами на борту отстыковался от МКС - NASA
Полиция Испании пресекла деятельность крупнейшей организованной преступной группы, отмывающей деньги от наркотрафика
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Бакинская высшая школа нефти и компания Maire Tecnimont расширяют сотрудничество
Отличная возможность от «Nar» для тех, кто хочет выучить английский!
Kapital Bank принял участие в собрании национальных групп пользователей SWIFT
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично