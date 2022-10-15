ЕС на следующей неделе обсудит роль Брюсселя в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Совет ЕС по иностранным делам 17 октября в Люксембурге обсудит участие Брюсселя в нормализации отношений между Баку и Ереваном, заявил высокопоставленный европейский чиновник.

"Южный Кавказ - это ключевой регион для ЕС, со всеми странами которого у Европейского союза есть двусторонние отношения. Но в то же время мы желаем регионального подхода. Надо преодолеть этот конфликт", - сказал собеседник представителей СМИ, знакомя их на условиях анонимности с повесткой Совета ЕС по иностранным делам 17 октября в Люксембурге, который планирует обсудить участие союза в урегулировании отношений между Баку и Ереваном.

"Наш высокий представитель (ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель - ИФ), который очень активен в этом регионе, выполняет посредническую роль", - продолжил источник.

Он напомнил, что 6 октября премьер-министр Армении и президент Азербайджана согласились на миссию наблюдателей ЕС с армянской стороны границы. Ее цель - оценить, можно ли зафиксировать статус этой границы. Такой персонал ЕС впервые будет размещен в Армении, уточнил чиновник.

"Теперь стороны обращаются к нам. У них есть ощущение, что мы можем играть роль, которую до сих пор играла Россия. (...) В политическом плане этот вопрос гораздо более важен, чем могло показаться на первых порах", - отметил дипломат ЕС.

Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что пока не может сообщить подробностей по будущей наблюдательной миссии. "Мы не считаем, что наше влияние возрастет на Южном Кавказе после этой инициативы. То, чего мы хотим, это чтобы на Южном Кавказе были стабильность и демократия. Для нас это не вопрос влияния", - утверждает высокопоставленный источник.