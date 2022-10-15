ЕС на следующей неделе обсудит роль Брюсселя в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Совет ЕС по иностранным делам 17 октября в Люксембурге обсудит участие Брюсселя в нормализации отношений между Баку и Ереваном, заявил высокопоставленный европейский чиновник.
"Южный Кавказ - это ключевой регион для ЕС, со всеми странами которого у Европейского союза есть двусторонние отношения. Но в то же время мы желаем регионального подхода. Надо преодолеть этот конфликт", - сказал собеседник представителей СМИ, знакомя их на условиях анонимности с повесткой Совета ЕС по иностранным делам 17 октября в Люксембурге, который планирует обсудить участие союза в урегулировании отношений между Баку и Ереваном.
"Наш высокий представитель (ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель - ИФ), который очень активен в этом регионе, выполняет посредническую роль", - продолжил источник.
Он напомнил, что 6 октября премьер-министр Армении и президент Азербайджана согласились на миссию наблюдателей ЕС с армянской стороны границы. Ее цель - оценить, можно ли зафиксировать статус этой границы. Такой персонал ЕС впервые будет размещен в Армении, уточнил чиновник.
"Теперь стороны обращаются к нам. У них есть ощущение, что мы можем играть роль, которую до сих пор играла Россия. (...) В политическом плане этот вопрос гораздо более важен, чем могло показаться на первых порах", - отметил дипломат ЕС.
Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что пока не может сообщить подробностей по будущей наблюдательной миссии. "Мы не считаем, что наше влияние возрастет на Южном Кавказе после этой инициативы. То, чего мы хотим, это чтобы на Южном Кавказе были стабильность и демократия. Для нас это не вопрос влияния", - утверждает высокопоставленный источник.
Президент Армении призывает к реализму в вопросе Карабаха
Аэропорт Зангилан получил статус международного
Газ из Восточного Средиземноморья может помочь заменить поставки из РФ, полагают в Еврокомиссии
TotalEnergies договорилась о повышении зарплат с двумя профсоюзами
Новак: организаторы ЧП на "Северных потоках" ввергли Европу в энергетическую бедность
Космический корабль Crew Dragon-4 с астронавтами на борту отстыковался от МКС - NASA
Полиция Испании пресекла деятельность крупнейшей организованной преступной группы, отмывающей деньги от наркотрафика
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Бакинская высшая школа нефти и компания Maire Tecnimont расширяют сотрудничество
Отличная возможность от «Nar» для тех, кто хочет выучить английский!
Kapital Bank принял участие в собрании национальных групп пользователей SWIFT
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично