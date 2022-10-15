Байден поручил госдепу выделить до $725 млн на военную помощь Украине

Президент США Джо Байден уполномочил главу госдепа Энтони Блинкена использовать до $725 млн из оборонного бюджета на помощь Украине. "Я делегирую госсекретарю полномочия (...) распорядиться ассигнованиями в размере до $725 млн из средств, изначально выделенных Пентагону, с целью оказания помощи Украине", - говорится в меморандуме американского лидера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».