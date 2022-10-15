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Дальнее зарубежье 15.10.2022 09:20

Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования

Китай успешно вывел на околоземную орбиту группу спутников дистанционного зондирования серии "Яогань-36", сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

По данным корпорации, запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" с космодрома Сичан 15 октября, в 03:12 по Пекинскому времени (14 октября, в 23:12 по бакинскому времени).

Первая партия спутников серии "Яогань-36" была выведена 26 сентября, тогда на орбиту отправились три аппарата.

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Тэги: КИТАЙ, СПУТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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