Совет ЕС по иностранным делам обсудит отношения с Китаем 17 октября

Совет ЕС по иностранным делам в понедельник в Люксембурге обсудит в связи с 20-м Всекитайский съездом КПК отношения с Китаем, расценивая его в качестве партнера и соперника, а также ключевого игрока на международной арене, заявил высокопоставленный чиновник Евросоюза.
"Китай - партнер по вопросам мирового значения, таким как климатические изменения, глобальный долг Юга, то есть, наверное, надо сотрудничать с ним по этим вопросам. Китай для нас может быть партнером, но это тоже соперник по экономическим и технологическим вопросам", - сказал дипломат в пятницу в Брюсселе журналистам, знакомя их с повесткой заседания совета на уровне глав МИД.
Он добавил, что ЕС хотел бы иметь "справедливые и достойные условия конкуренции" с КНР. Вместе с тем чиновник "указал на проблемы с правами человека в Китае, напомнил о ряде санкций ЕС, реакцией на которые была эскалация".
"То есть отношения сложные, и, тем не менее, это важные двусторонние отношения, и нужно продолжать диалог. Это нужно делать, поскольку на кону значительные интересы. Каждый день торговых обменов составляет 1 млрд евро. Я думаю, это больше, чем с другими торговыми партнерами", - отметил источник.
По его словам, в Брюсселе исходят из принципа, что политика ЕС в отношении Китая правильная, "но, несомненно, нужно ее несколько улучшить".
Этот съезд КПК очень значимый, и необходимо, чтобы министры обсудили политические принципы в отношениях с Китаем. Решений по этому вопросу не предвидится, нужно посмотреть, каковы будут результаты съезда, сообщил функционер ЕС. "Стратегическая дискуссия" ЕС по Китаю также предусмотрена на саммите ЕС 20-21 октября.
Отвечая на вопрос об отношениях Китая с Россией, собеседник журналистов сказал, что "на словах Пекин поддерживает линию Москвы", но "ничего не происходит в плане конкретных действий".
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