Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.
«С вечера 14 октября до ночи 15 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Хазинавар Горусского района и Гюнешли Басаркечарского района периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Гаджилар Лачинского района и Тезекенд Дашкесанского района (в районе границы Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли «адекватные ответные меры».
Р.Керимов
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