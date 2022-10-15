Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.10 $/bbl +/- WTI 89.11 +1.84 Brent 94.57 +2.12

Оборона 15.10.2022 10:12

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.

«С вечера 14 октября до ночи 15 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Хазинавар Горусского района и Гюнешли Басаркечарского района периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Гаджилар Лачинского района и Тезекенд Дашкесанского района (в районе границы Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли «адекватные ответные меры».

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, МИНОБОРОНЫ


Похожие новости


Раиси заявил о готовности Ирана стать посредником между Азербайджаном и Арменией Пашинян заявил об отсутствии у Армении более точных карт минных полей, чем те, что были переданы Азербайджану Пашинян признал гибель 210 человек в боях с Азербайджаном на границе в сентябре, без вести пропали почти 30 военных Путин предлагает Алиеву и Пашиняну провести встречу в России Байрамов, Лавров и Мирзоян обсудили шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией В Ереване утверждают, что договорились с Баку о делимитации границы и мирном договоре до конца года

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az