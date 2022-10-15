Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей в результате взрыва на шахте в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу направил письмо с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате взрыва на угольной шахте в турецком городе Амасра.
«Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрыва на шахте в провинции Бартын, - говорится в письме, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства. - От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления пострадавшим».
Ранее сообщалось о гибели 28 человек в результате взрыва в пятницу на угольной шахте в турецком городе Амасра.
Р.Керимов
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