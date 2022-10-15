Раиси заявил о готовности Ирана стать посредником между Азербайджаном и Арменией

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о готовности Тегерана стать посредником между Баку и Ереваном. Это предложение он озвучил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в столице Казахстана Астане, пишет иранское агентство Tasnim.

«Исламская Республика (Иран) готова использовать свои огромные возможности для разрешения споров между Азербайджанской Республикой и Арменией», - предложил, согласно изданию, Раиси.

Встреча Алиева и Раиси прошла 13 октября в Астане на «полях» шестого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Р.Керимов