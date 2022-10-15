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Карабах 15.10.2022 11:44

Азербайджанские саперы очистили от мин около 28 тыс. га освобожденных территорий - Минобороны

Саперы очистили от мин около 28 тысяч гектаров освобожденных территорий Азербайджана, сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана.

«В результате деятельности инженерно-саперных подразделений на освобожденных территориях в период с 1 октября и по сей день полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 550 гектаров земли. До сегодняшнего дня инженерно-саперными подразделениями на освобожденных территориях было очищено от мин более 27 тыс. 960 гектаров», - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что всего было обнаружено и уничтожено 9 тыс. 726 единиц противопехотных, 2 тыс. 485 единиц противотанковых и 10 тыс. 316 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

В Минобороны уточнили, что основные усилия брошены на разминирование населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РАЗМИНИРОВАНИЕ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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