Азербайджанские саперы очистили от мин около 28 тыс. га освобожденных территорий - Минобороны

Саперы очистили от мин около 28 тысяч гектаров освобожденных территорий Азербайджана, сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана.

«В результате деятельности инженерно-саперных подразделений на освобожденных территориях в период с 1 октября и по сей день полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 550 гектаров земли. До сегодняшнего дня инженерно-саперными подразделениями на освобожденных территориях было очищено от мин более 27 тыс. 960 гектаров», - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что всего было обнаружено и уничтожено 9 тыс. 726 единиц противопехотных, 2 тыс. 485 единиц противотанковых и 10 тыс. 316 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

В Минобороны уточнили, что основные усилия брошены на разминирование населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.

Р.Керимов