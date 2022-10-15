В России за сутки COVID-19 заболели 13,4 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 13,4 тыс. случаев, скончались 98 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"В РФ выявлено 13 384 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 657 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,3%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 31 субъекте РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 14 тыс. 736 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 тыс. 352. Показатель заболеваемости за сутки держится на уровне показателей начала августа, однако тогда отмечался рост числа заболевших.

За минувшие сутки скончались 98 человек, накануне сообщалось о 99 умерших.

"Выздоровели за сутки 26 130 человек, или на 5,1% меньше в сравнении с 14 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 292 тыс. 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 388 тыс. 807 умерших и 20 млн 585 тыс. 404 выздоровевших.