Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью шахтеров в Турции

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын.
"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в послании Путина Эрдогану, текст которого опубликован в субботу сайтом Кремля.
Взрыв произошел в шахте на севере Турции, под завалами есть рабочие, сообщили турецкие СМИ со ссылкой на местные власти. На данный момент число жертв достигло 28.
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