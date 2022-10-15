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СНГ 15.10.2022 12:41

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью шахтеров в Турции

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в послании Путина Эрдогану, текст которого опубликован в субботу сайтом Кремля.

Взрыв произошел в шахте на севере Турции, под завалами есть рабочие, сообщили турецкие СМИ со ссылкой на местные власти. На данный момент число жертв достигло 28.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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