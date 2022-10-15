Число жертв взрыва на шахте в Турции достигло 40

Число жертв взрыва в пятницу на угольной шахте в турецкой провинции Бартын достигло 40, сообщил в субботу министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Он отметил, что спасены 58 человек, судьба одного шахтера неизвестна. "Спасены 58 из 110 человек, находившихся в аварийной шахте. Неизвестна судьба одного шахтера. Поисковые работы продолжаются", - приводит "Анадолу" слова министра.

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