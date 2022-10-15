Саудовская Аравия выделит $400 млн для гумпомощи Украине

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил о выделении Украине гуманитарной помощи на сумму $400 млн, сообщило официальное информационное агентство SPA в субботу по итогам прошедшего накануне его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Наследный принц подчеркнул "позицию Королевства поддерживать все, что будет способствовать деэскалации, и готовность Королевства продолжать посреднические усилия", указывает SPA.
В свою очередь Зеленский поздравил наследного принца с назначением премьер-министром в прошлом месяце, а также поблагодарил его за голосование Эр-Рияда на Генассамблее ООН вместе со 142 другими странами.
Бен Салман подчеркнул, что голосование за резолюцию проистекает из его приверженности принципам Устава ООН и международного права, а также его приверженности уважению государственного суверенитета и принципам добрососедства и разрешению конфликтов мирными средствами.
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